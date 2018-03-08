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Korsan taksi sürücüsüne 3 bin 6 lira ceza

Zonguldak’ta sahte ticari taksi plakasıyla yolcu taşımacılığı yapan sürücüye 3 bin 6 lira para cezası uygulandı.

Korsan taksi sürücüsüne 3 bin 6 lira ceza

Zonguldak’ta sahte ticari taksi plakasıyla yolcu taşımacılığı yapan sürücüye 3 bin 6 lira para cezası uygulandı.

08 Mart 2018 Perşembe 17:15
Korsan taksi sürücüsüne 3 bin 6 lira ceza

Zonguldak’ta sahte ticari taksi plakasıyla yolcu taşımacılığı yapan sürücüye 3 bin 6 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent merkezinde sahte ticari taksi plakasıyla yolcu taşımacılığı yaptığı tespit edilen araç sürücüsünü yakaladı. Yapılan incelemeler sonucunda sürücüye 3 bin 6 lira ceza uygulanırken araç ise iki ay trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ise sosyal medya hesabından, "Teşvik istismarı, sözde uyanıklık. Kesret yetmedi, bir de korsan başladı. Nereden bulaştı ki, iş çıkartmayın bize. Sürücüye 3 bin 6 lira ceza. Araç 60 gün hasta" paylaşımında bulundu.
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