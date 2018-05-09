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Komutana FETÖ'den gözaltı

Gümüşhane merkezli Ankara, İzmir, Aydın, Hakkari, Osmaniye, Yozgat, Trabzon, Bursa, Van, Konya ve Malatya illerinde operasyonlar yapıldı. Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Garnizon Komutanı olarak görev yapan F.K. gözaltına alındı.

Komutana FETÖ'den gözaltı

Gümüşhane merkezli Ankara, İzmir, Aydın, Hakkari, Osmaniye, Yozgat, Trabzon, Bursa, Van, Konya ve Malatya illerinde operasyonlar yapıldı. Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Garnizon Komutanı olarak görev yapan F.K. gözaltına alındı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 11:49
Komutana FETÖ'den gözaltı

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan F.K.’nin, Gümüşhane TEM Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

29 GÖZALTI KARARI

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği tarafından 32 adreste arama ve el koyma kararı verilirken, Gümüşhane merkezli Ankara, İzmir, Aydın, Hakkari, Osmaniye, Yozgat, Trabzon, Bursa, Van, Konya ve Malatya illerinde operasyonlar yapıldı. Operasyonlar kapsamında 15 kişi gözaltına alınırken, 32 adreste yapılan arama işleminde ise suç eşyalarına el konuldu. Operasyon dahilinde Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Askerlik Şubesi Komutanı olarak görev yapan personel üsteğmen F.K. sabah saatlerinde Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. F.K.'nin ifade alma işleminin ardından Gümüşhane TEM Şube Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
FetöGözaltı
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