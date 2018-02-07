Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya -1°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115570
ALTIN
160.672
DOLAR
3.7808
STERLİN
5.2737
EURO
4.6487

Kilis’e şehit ateşi düştü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyhuruz bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın Kilis’teki baba ocağına ateş düştü.Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı...

Kilis’e şehit ateşi düştü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyhuruz bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın Kilis’teki baba ocağına ateş düştü.Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı...

07 Şubat 2018 Çarşamba 22:40
Kilis’e şehit ateşi düştü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyhuruz bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın Kilis’teki baba ocağına ateş düştü.

Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyhuruz bölgesinde YPG’li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanarak şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın naaşı Kilis’e getirildi. Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyü nüfusuna bağlı Yunus Emre Doğan’ın ailesine şehadet haberi akşam saatlerinde askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin naaşı yarın Kilis’te yapılacak cenaze töreni sonrası defnedilecek.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin operasyonunu protesto eden 3 MLKP’li tutuklandı
Afrin operasyonunu protesto eden 3 MLKP’li tutuklandı
FETÖ operasyonu: 14 emniyet mensubu gözaltına alındı 
FETÖ operasyonu: 14 emniyet mensubu gözaltına alındı 
YİNE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
YİNE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim