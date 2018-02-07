Kilis’e şehit ateşi düştü

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Şeyhuruz bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın Kilis’teki baba ocağına ateş düştü.

Suriye’nin Afrin kentine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Şeyhuruz bölgesinde YPG’li teröristler ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada ağır yaralanarak şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan’ın naaşı Kilis’e getirildi. Kilis’in Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyü nüfusuna bağlı Yunus Emre Doğan’ın ailesine şehadet haberi akşam saatlerinde askeri yetkililer tarafından verildi.

Şehidin naaşı yarın Kilis’te yapılacak cenaze töreni sonrası defnedilecek.