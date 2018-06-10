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Kenan Şahin yakalandı...

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde silahlı terör örgütüne üye olmak ve darbeye teşebbüse yardım etmek suçlarından yargılandığı davadan 10 gün önce beraat eden eski 3. Ana Jet Üs Komutanlığı İstihbarat Müdürü Yüzbaşı Kenan Şahin, mahrem yapılanmasında müdür pozisyonunda aranan 2 zanlıyla birlikte FETÖ’nün hücre evinde yakalandı.  Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişimi gecesi yıllık izindeyken memleketi Malatya’dan yola çıkarak Konya’ya gelen 3. Ana Jet Üssü eski İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Kenan Şahin, savaş harekat merkezinde darbecilerle toplantı yaptıktan sonra yakalandı.

Kenan Şahin yakalandı...

Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde silahlı terör örgütüne üye olmak ve darbeye teşebbüse yardım etmek suçlarından yargılandığı davadan 10 gün önce beraat eden eski 3. Ana Jet Üs Komutanlığı İstihbarat Müdürü Yüzbaşı Kenan Şahin, mahrem yapılanmasında müdür pozisyonunda aranan 2 zanlıyla birlikte FETÖ’nün hücre evinde yakalandı.  Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz’da FETÖ’nün darbe girişimi gecesi yıllık izindeyken memleketi Malatya’dan yola çıkarak Konya’ya gelen 3. Ana Jet Üssü eski İstihbarat Şube Müdürü Yüzbaşı Kenan Şahin, savaş harekat merkezinde darbecilerle toplantı yaptıktan sonra yakalandı.

10 Haziran 2018 Pazar 11:27
Kenan Şahin yakalandı...

 “İngilizce kitaplarımı almak için geldim” 
Kenan Şahin, yargılandığı mahkemedeki savunmasında “FETÖ üyesi değilim. 15 Temmuz akşamı 21.30’da çalışma kitaplarımı almak için üsse geldim. Darbe kalkışması olunca da dışarıya çıkışlar kapatıldığı için üs içerisinde kaldım" diyerek kendisini savundu. İzindeyken üniformasını giyen ve tanık olarak mahkemede dinlenen Nöbetçi Amir Gülçin Kır’a “çağırdılar izni yarıda bırakıp geldim” diyen yüzbaşı, hakkındaki ifadelere rağmen 31 Mayıs’ta Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 31 sanıkla birlikte yargılandığı davada silahlı terör örgütüne üye olma ve darbeye teşebbüs suçlarından beraat etti. 

Gaybubet evinde yakalandı 
Kenan Şahin hakkında mahkemenin verdiği beraat karar tartışılırken, Konya KOM Şube Müdürlüğü ekipleri gece saatlerinde Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde tespit ettikleri gaybubet evine gece baskın yaptı. Evde, FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasında müdür pozisyonunda görev yapan Mehmet Aslancan ve Mehmet Koçak ile 10 gün önce darbe teşebbüsüne yardım suçundan beraat eden eski yüzbaşı Kenan Şahin yakalandı. Mehmet Aslancan’ın üzerinden 1, Mehmet Koçak’ın üzerinde de 3 farklı sahte kimlik bulundu. Evde yapılan aramada 'FALCON' uygulaması yüklü 5 cep telefonu, 8 bin dolar, 18 bin lira para ve örgüt tarafından dağıtılan marketlere ait alışveriş kartları ele geçirildi. 3 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. 
Yüzbaşı Kenan Şahin'in FETÖ üyelerinin yürüttüğü askeri casusluk soruşturmasının bilirkişisi olan yüzbaşı ağabeyi Cihan Şahin İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde “gelene ateş edin mermilerinizi boşa harcamayın” talimatı verirken polis tarafından öldürülmüştü. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFetöKenan şahin
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