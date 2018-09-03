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Kazayı yaralı atlattılar

Malatya’da 2 ayrı trafik kazası yaşandı. Kazalarda toplam 5 kişi yaralandı.

Kazayı yaralı atlattılar

Malatya’da 2 ayrı trafik kazası yaşandı. Kazalarda toplam 5 kişi yaralandı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:07
Kazayı yaralı atlattılar

İlk kaza çevre yolu Tapu ve Kadastro Müdürlüğü önünde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada 3 kişi yaralandı. Kazada takla atarak ters dönen kamyonette bulunan K.K (41), H.P(37) ve M.T (21) itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılırken kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bölgeden kaldırıldı.

İKİNCİ KAZA

Kentte yaşanan bir diğer kaza ise Malatya-Elazığ karayolu üzeri çiftlik bölgesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılırken her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
KazaYaralı
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