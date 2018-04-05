Kazada yaralanan güvenlik korucuları tedavi altına alındı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görevden dönen güvenlik korucularını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 1’i ağır 17 korucu tedavi altına alındı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Derecik Jandarma Karakol Komutanlığına ait güvenlik korucuları Balkaya’da bulunan yol yapım inşaatının emniyet değişimine gittiği esnada içinde bulundukları ünimork aracın devrilmesi sonucu 17 güvenlik korucusu yaralanmış olup 1 tanesinin durumu ağır” denildi.Yaralıların Yüksekova ve Şemdinli Devlet Hastanelerinde tedavi altına alındığı bildirildi.