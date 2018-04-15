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Kazada ölen öğrenciler toprağa verildi

Nevşehir’de geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 gençten 3’ü, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.Nevşehir’de geçtiğimiz gece Uçhisar kavşağında meydana gelen trafik kazasında aynı aracın...

Kazada ölen öğrenciler toprağa verildi

Nevşehir’de geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 gençten 3’ü, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.Nevşehir’de geçtiğimiz gece Uçhisar kavşağında meydana gelen trafik kazasında aynı aracın...

15 Nisan 2018 Pazar 13:53
Kazada ölen öğrenciler toprağa verildi

Nevşehir’de geçtiğimiz gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 5 gençten 3’ü, Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde toprağa verildi.

Nevşehir’de geçtiğimiz gece Uçhisar kavşağında meydana gelen trafik kazasında aynı aracın içerisinde hayatlarını kaybeden, aralarında Kapadokya Üniversitesi öğrencilerinin de bulunduğu 5 gençten; Tugay İçöz (21), Salim Burak İçöz(19) Tarık Öztürk (23) memleketleri Yozgat’ın Sarakıya ilçesi Merkez camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Sarıkaya mezarlığında toprağa verildi. Gençlerin cenazeye katılan yakınları gözyaşları döktü.
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