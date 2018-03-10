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Kaymakamın ikna edemediği yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Malatya’nın Doğaneşhir ilçesinde çöp evde yaşayan yaşlı kadın, gece çıkan yangında hayatını kaybetti. 1 ay önce yaşlı kadını evinde ziyaret eden İlçe Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak’ın, yangın çıkma ihtimaline karşı yaşlı...

Kaymakamın ikna edemediği yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Malatya’nın Doğaneşhir ilçesinde çöp evde yaşayan yaşlı kadın, gece çıkan yangında hayatını kaybetti. 1 ay önce yaşlı kadını evinde ziyaret eden İlçe Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak’ın, yangın çıkma ihtimaline karşı yaşlı...

10 Mart 2018 Cumartesi 14:57
Kaymakamın ikna edemediği yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

Malatya’nın Doğaneşhir ilçesinde çöp evde yaşayan yaşlı kadın, gece çıkan yangında hayatını kaybetti. 1 ay önce yaşlı kadını evinde ziyaret eden İlçe Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak’ın, yangın çıkma ihtimaline karşı yaşlı kadını uyardığı ve yeni bir eve çıkma konusunda ikna edemediği de ortaya çıktı.

Doğanşehir ilçesinde TCDD’ye ait tek katlı eski bir lojmanda gece yarısı çıkan yangında evde tek yaşayan 72 yaşındaki Emine Akın ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu sağlık ekiplerine ve itfaiyeye bildirmesi ile olay yerine gelen ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaşlı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, içerisinde çok miktarda kağıt ve atık bulunan ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaymakam bir türlü ikna edememişti

Öte yandan tek başına yaşayan Emine Akın’ını geçtiğimiz ay ziyaret eden Doğanşehir Kaymakamı Muhammet Şükrü Pekpak ve Belediye Başkan Vekili Hakan Çiftçioğlu’nun, yaşlı kadını evden çıkması için bir türlü ikna edemediği ortaya çıktı. Kaymakam Pekpak’ın tüm ısrarlarına rağmen yaşlı kadın evi terk etmedi ve evin temizlenmesi tekliflerini de geri çevirdi.

Geçtiğimiz ay gerçekleşen ziyarette en çarpıcı detay ise Kaymakam Pekpak’ın yaşlı kadına "Bak bunlar yanar, yanında hemen tren rayı var, tren geçerken bir şey olur. Sonra senin başın ağrır bak’ dediği bunun üzerine Emine Akın’ın ise ‘Allah büyük, Allah adamı darda koymaz" demesi oldu.
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