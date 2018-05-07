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Kaybolan Şahıs, Dağlık Alanda Bulundu

Doğanşehir ilçesinde evden çıkarak kaybolan downsendromlu şahıs, jandarmanın arama çalışması sonucu dağlık alanda bulundu.

Kaybolan Şahıs, Dağlık Alanda Bulundu

Doğanşehir ilçesinde evden çıkarak kaybolan downsendromlu şahıs, jandarmanın arama çalışması sonucu dağlık alanda bulundu.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 09:20
Kaybolan Şahıs, Dağlık Alanda Bulundu

İlçenin Eskiköy Mahallesi’nde yaşayan downsendromlu Ali B.(41) isimli şahıs sabah saatlerinden evden ayrıldı. Aile, uzun süre şahsa ulaşamayınca jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen Doğanşehir Jandarma ekipleri, şahsın gidebileceği alanlara arama çalışması başlattı.

Uzun süre bölgede geniş çaplı arama-tarama yapan jandarma akşam saatlerinde dağlık arazide şahsı buldu. Evinden kilometrelerce uzakta bulunan Ali B. Jandarma tarafından ailesine teslim edilirken, aile jandarmaya teşekkür etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
DoğanşehirKayıp
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