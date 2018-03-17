Kavganın arasında kalan uzman çavuş yaralandı

Malatya’da iki grup arasında çıkan silahlı kavganın ortasında kalan bir uzman çavuş yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Müge Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bitlis’te görev yapan ve izinli olarak memleketi Malatya’da bulunan Jandarma Komando Uzman Çavuş B.D. (26), bir anda iki grup arasında yaşanan silahlı kavganın ortasında kaldı. Şahısların pompalı tüfeklerle karşılıklı olarak birbirine ateş açtığı kavgada şüphelilerden bir kişinin açtığı ateş sonucu ayağına saçma isabet eden uzman çavuş bölgede bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak burada ilk tedavisi yapıldı. Daha sonra Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve burada hemen tedavi altına alınan uzman çavuşun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda H.H.N. (18) bir adet pompalı tüfekle yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri olaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmada 2 adet tüfek kartuşu bulunurken olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.