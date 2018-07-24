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Katledilen 2 çocuk ve anneleri defnedildi

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Eğerli Köyü’nde arazi paylaşımı nedeniyle ortalık kan gölüne döndü. Bir kişi babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini tüfekle öldürerek intihar etti. Yaşanan üzücü olayın ardından, katledilenlerin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna getirilmişti. Otopsileri tamamlanan anne ve 2 çocuğunun cenazeleri Sugözü (Eskiköy) Köyü’ne defnedilmek üzere götürüldü.

Katledilen 2 çocuk ve anneleri defnedildi

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Eğerli Köyü’nde arazi paylaşımı nedeniyle ortalık kan gölüne döndü. Bir kişi babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini tüfekle öldürerek intihar etti. Yaşanan üzücü olayın ardından, katledilenlerin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu Morguna getirilmişti. Otopsileri tamamlanan anne ve 2 çocuğunun cenazeleri Sugözü (Eskiköy) Köyü’ne defnedilmek üzere götürüldü.

24 Temmuz 2018 Salı 10:27
Katledilen 2 çocuk ve anneleri defnedildi

Önceki gün Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Eğerli Köyü’nde arazi paylaşımı nedeniyle bir kişi babası, kardeşi, yengesi ve 2 yeğenini tüfekle öldürerek intihar etmişti. Yaşanan bu olayın ardından Malatya Adli Tıp Kurumunda otopsileri yapılan cenazeler Adıyaman’ın Besni ilçesi Devlet Hastanesi Morguna getirildi.

Daha sonra morgdan katin zanlısı Salih Albay’ın ağabeyi Hicabi Albay’nın eşi yani yengesi Serpil Albay(31) ve çocukları Devran (3) ile Ceyda Albay’ın (2) cenazeleri alınarak Besni Mustafa Baba Camii’nde kılınan cenaze namazlarının ardından Sugözü (Eskiköy) Köyü’ne defnedilmek üzere götürüldü.

Anne ve iki çocuğunun cenazesinin gözyaşlarıyla toprağa verilirken, katin zanlısının babası Hamdi Albay ve ağabeyi Hicabi Albay’ın cenazesinin gün içerisinde Eğerli Köyü’nde defnedileceği öğrenildi. 

İHA

Son Güncelleme: 24.07.2018 10:29
Anahtar Kelimeler:
Ceyda AlbayDevran AlbaySerpil AlbayHicabi AlbaySalih Albay
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