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Katil Yakalandı!

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 32 kişi 16 ile 23 Nisan tarihleri arasında Malatya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yakalanan şahıslar arasında, kasten öldürme suçundan 22 yıl 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden aranan N.T. isimli şahıs da bulunuyor.

Katil Yakalandı!

Haklarında adli işlem yapılan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 32 kişi 16 ile 23 Nisan tarihleri arasında Malatya Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Yakalanan şahıslar arasında, kasten öldürme suçundan 22 yıl 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden aranan N.T. isimli şahıs da bulunuyor.

27 Nisan 2018 Cuma 19:00
Katil Yakalandı!

Yapılan açıklamada, yakalanan kişiler ve suçları da açıklandı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.T.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Tehdit suçundan ifadeye yönelik olarak Antalya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

MALA ZARAR VERME

Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik olarak Doğanşehir Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Z.Ç. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan 5 ay cezasından dolayı Küçükçekmece Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden O.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Mala zarar verme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden V.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Nafaka hükümlerine uymamak suçundan 3 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Z.I. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Kasten öldürme suçundan 22 yıl 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden N.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Mala zarar verme suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.F. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Mala zarar verme suçundan 4 yıl 2 ay yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.İ. isimli şahıs 18.04.2018 tarihinde Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.6136 SKM suçundan 10 ay 25 gün cezasından dolayı yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.B.B. isimli şahıs Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 5 ay cezasından dolayı yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.I. isimli şahıs Ekipler Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

ASKERİ CEZA KANUNU’NA MUHALEFET SUÇU

Basit yaralama suçundan ifadeye yönelik olarak Gaziosmanpaşa Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.B. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Askeri ceza kanununa muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Doğubayazıt Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.D. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır. Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet suçundan ifadeye yönelik olarak Amasya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ç.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Trabzon Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden D.T. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

BASİT YARALAMA

Basit yaralama suçundan 3 ay 10 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.A isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.A isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan 5 ay cezasından dolayı Doğanşehir Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden A.B isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Basit yaralama suçundan 6 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.Ö. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

Uyuşturucu ticareti yapma suçundan 10 yıl cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden M.C. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.İşkence suçundan 5 yıl cezasından dolayı Bakırköy Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden Ö.A. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan 10 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden C.E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Taksirle ölüme neden olma suçundan 3 yıl 4 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden B.E. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

YAKALAMA EMRİ

Borcunu ödeme şartını ihlal suçundan 3 ay cezasından dolayı Sivas Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden H.P. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Hırsızlık suçundan 9 yıl 9 ay cezasından dolayı Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden F.K. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Alkollü araç kullanma suçundan ifadeye yönelik olarak Malatya Adliyesi’nce verilen yakalama emrine istinaden İ.Y. isimli şahıs Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı E.A. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

YANKESİCİLİK

Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı M.Y. isimli şahıs, Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde hırsızlık suçundan dolayı B.Y. isimli şahıs Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde yankesicilik suçundan dolayı F.B. isimli şahıs, Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesi’nde yankesicilik suçundan dolayı A.B.G. isimli şahıs, Yan-Dol Büro Amirliği görevlilerince yakalanmıştır.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 27.04.2018 17:04
Anahtar Kelimeler:
AsayişMalatya
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