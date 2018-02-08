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Kars’ta kan davası cinayeti zanlıları tutuklandı

Kars’ın Selim ilçesinde 2 kardeş, 14 yıl önce anne ve babalarını öldüren ve 1 ay önce cezaevinden tahliye olan adamı öldürdü. Kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edilen 2 kardeş tutuklandı.Olay dün saat 13.00 sıralarında Selim ilçe...

Kars’ta kan davası cinayeti zanlıları tutuklandı

Kars’ın Selim ilçesinde 2 kardeş, 14 yıl önce anne ve babalarını öldüren ve 1 ay önce cezaevinden tahliye olan adamı öldürdü. Kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edilen 2 kardeş tutuklandı.Olay dün saat 13.00 sıralarında Selim ilçe...

08 Şubat 2018 Perşembe 16:36
Kars’ta kan davası cinayeti zanlıları tutuklandı

Kars’ın Selim ilçesinde 2 kardeş, 14 yıl önce anne ve babalarını öldüren ve 1 ay önce cezaevinden tahliye olan adamı öldürdü. Kısa sürede yakalanarak adliyeye sevk edilen 2 kardeş tutuklandı.

Olay dün saat 13.00 sıralarında Selim ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinayet suçundan cezaevinde yatan ve 1 ay önce tahliye olan Ahmet Bozkaya (52) Çarşı Mahallesi Kazımpaşa Caddesi Değirmencioğlu manavı önünde kan davalı olduğu iki kardeşle karşı karşıya geldi. Çetin (34) ve kardeşi Özbay İşçi (32), Ahmet Bozkaya ile bir süre tartıştı. Ardından tabancayla ateş açan kardeşler Ahmet Bozkaya’yı öldürdükten sonra bir kamyonetle olay yerinden kaçtı.

Zanlılar Çetin ve kardeşi Özbay İşçi, Sarıkamış ilçesinde düzenlenen operasyonla kısa sürede gözaltına alındı. Cinayet suçunu itiraf eden 2 kardeş, sorgulanmak üzere Kars Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ahmet Bozkaya’nın kafasına isabet eden tek mermiyle hayatını kaybettiği ve 2004 yılında Özbay ile Çetin kardeşlerin anne babası olan Cafer ve Kibar İşçi’yi öldürüp 14 yıl cezaevinde yattığı, 1 ay önce cezaevinden çıktığı belirtildi.
Son Güncelleme: 08.02.2018 18:14
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