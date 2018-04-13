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Karşı şeride taklalar atarak geçen otomobili ağaçlar durdurdu

Kastamonu’da bölünmüş yolda taklalar atarak karşı şeride geçen ve ağaçlara takılarak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hasköy köyü mevkiinde Coşkun Diler (42) idaresindeki...

Karşı şeride taklalar atarak geçen otomobili ağaçlar durdurdu

Kastamonu’da bölünmüş yolda taklalar atarak karşı şeride geçen ve ağaçlara takılarak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hasköy köyü mevkiinde Coşkun Diler (42) idaresindeki...

13 Nisan 2018 Cuma 13:06
Karşı şeride taklalar atarak geçen otomobili ağaçlar durdurdu

Kastamonu’da bölünmüş yolda taklalar atarak karşı şeride geçen ve ağaçlara takılarak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hasköy köyü mevkiinde Coşkun Diler (42) idaresindeki 37 BB 796 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bölünmüş yolda yoldan çıkarak önce refüje girdi, ardından karşı şeride geçerek taklalar attı. Otomobili tarlaya uçmaktan ise ağaçlar kurtardı. Ağaçlara takılarak durabilen otomobilin sürücüsü Coşkun Diler yaralandı. Diler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sonrasında emniyet güçleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak çekici marifetiyle aracın otoparka çekilmesini sağladı. Yoldaki cam ve otomobil parçaları ise, Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.
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