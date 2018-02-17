Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 11°
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116511
ALTIN
162.554
DOLAR
3.7374
STERLİN
5.2534
EURO
4.6518
AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?
KAYIT YENİLEME TARİHİ UZATILMAYACAK
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
TSK'dan  Zeytin Dalı Harekatı açıklaması
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM‘ALTIN OTU’
İDRAR YOLU HASTALIKLARINA ÇÖZÜM...
 Malatya’da yapılacak 
 Malatya’da yapılacak 
41 KİŞİ YAKALANDI
41 KİŞİ YAKALANDI

 Karı kocanın uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi 

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada narkotik köpeği 'Şimşek'in tepki verdiği 3 şüpheliden esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden ikisinin karı koca olduğu, kadının uyuşturucuyu beline sardığı ortaya çıktı. 

 Karı kocanın uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi 

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada narkotik köpeği 'Şimşek'in tepki verdiği 3 şüpheliden esrar ve metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden ikisinin karı koca olduğu, kadının uyuşturucuyu beline sardığı ortaya çıktı. 

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 13:55
 Karı kocanın uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi 

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya ve Diyarbakır yolu üzerinde çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Malatya yolu üzerinde durdurulan bir otobüste narkotik köpeği 'Şimşek' ile arama yapıldı. Şimşek'in tepki verdiği bir yolcuya ait paketten 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Uygulamasını Diyarbakır yolunda sürdüren narkotik polisleri, yine narkotik köpeği ile bir otobüste arama yaptı. Aramada otobüste bulunan evli çiftten kadının vücuduna sarılı 2 kilo 200 gram toz esrar bulundu.
Gözaltına alınan karı koca emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
ElazığNarkotik Köpeği Şimşekin Tepki Verdiği 3 şüpheliEsrar Ve Metamfetamin Ele GeçirildiKarı KocaUyuşturucu SevkiyatıPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
72 ilde akaryakıt ve vergi kaçakçılığı operasyonu: 112 gözaltı
72 ilde akaryakıt ve vergi kaçakçılığı operasyonu: 112 gözaltı
Ankara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 54 polise gözaltı kararı
Ankara merkezli 33 ilde FETÖ operasyonu: 54 polise gözaltı kararı
Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler
Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim