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Karaman’da kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da kamyonet ile çarpışan çimento yüklü başka bir kamyonetin kavşağa devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.Kaza, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,...

Karaman’da kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da kamyonet ile çarpışan çimento yüklü başka bir kamyonetin kavşağa devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.Kaza, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,...

29 Mart 2018 Perşembe 16:53
Karaman’da kamyonetler çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da kamyonet ile çarpışan çimento yüklü başka bir kamyonetin kavşağa devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi 2. Organize Sanayi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Y., yönetimindeki 70 DU 540 plakalı kamyonet ile Selçuk Ç., idaresindeki 70 EZ 019 plakalı çimento yüklü kamyonet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle çimento yüklü olan kamyonet kavşağa devrildi. Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü de çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kavşağın şehir merkezine geliş istikametine göre bir süreliğine trafiğe kapandı. Kavşak kaza yapan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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