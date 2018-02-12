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Karacabey’de suç örgütüne darbe

Bursa’nın Karacabey ilçesinde polis tarafından suç örgütü çökertildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı, Karacabey’de bir suç örgütünü 2 aylık teknik ve fiziki takibi aldı. Ekipler,...

Karacabey’de suç örgütüne darbe

Bursa’nın Karacabey ilçesinde polis tarafından suç örgütü çökertildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı, Karacabey’de bir suç örgütünü 2 aylık teknik ve fiziki takibi aldı. Ekipler,...

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:47
Karacabey’de suç örgütüne darbe

Bursa’nın Karacabey ilçesinde polis tarafından suç örgütü çökertildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı, Karacabey’de bir suç örgütünü 2 aylık teknik ve fiziki takibi aldı. Ekipler, uzun takip neticesinde operasyon için düğmeye bastı. Ekipler, "suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak", "uyuşturucu madde ticareti", "kişiyi hürriyetinden yoksun ılma", "kasten adam yaralama" suçlarından Karacabey’de belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek, 9 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan B.K. (45), İ.K. (20), H.E.S. (25), E.Y. (30), M.K. (30), F.U. (35), Ü.M. (28), İ.Ö. (23) ile U.F. (23) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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