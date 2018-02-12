Karacabey’de suç örgütüne darbe

Bursa’nın Karacabey ilçesinde polis tarafından suç örgütü çökertildi.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı, Karacabey’de bir suç örgütünü 2 aylık teknik ve fiziki takibi aldı. Ekipler,...