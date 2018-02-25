Karabük’te kaçak sigara operasyonu

Karabük ve Safranbolu’da yasa dışı sigara ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, 41 bin 600 içi doldurulmuş makaron ve 70 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı sigara ticareti ve bu suçtan elde edilen gelirlerin terör ve organize suç örgütlerine aktarılmasının önlenmesi amacıyla, tütün ve tütün mamülleri satan Karabük ve Safranbolu’da 29 işletmeye yönelik "Duman" operasyonu düzenledi. Operasyonda toplamda 41 bin 600 içi doldurulmuş makaron ve 70 kilogram kaçak kıyılmış tütün ile 25 paket nargile tütünü ve 3 tütün sarma makinesi ele geçirildi.

Şüpheli K.O.’nun gözaltına alındığı operasyonda, 5 işyerine 5607 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan, bir işyerine ise Tütün Mamülleri Satış Belgesi olmadığından 10 bin 515 TL idari para cezası kesildi.