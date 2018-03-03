KAN DONDURAN KOCA DEHŞETİ!

Malatya’da Çarmuzu Mahallesi'nde meydana gelen olayda kendisinden boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı Hakan Fırat, sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanan zanlı geniş güvenlik önlemleri altında Malatya E Tipi Cezaevine gönderildi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda Hakan Fırat, kendisinden ayrılmak isteyen eşi 21 yaşındaki Kübra Güngör Fırat’ı öldürmüştü. busabahmalatya.com
İHA