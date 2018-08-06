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Kalp masajı yapıldı, hayata döndü

Malatya’da kent merkezinde aniden fenalaşarak yere düşen 80 yaşındaki şahsın yardımına vatandaşlar koştu. Kalp krizi geçiren yaşlı adamı vatandaşlar suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Kalp masajı yapıldı, hayata döndü

Malatya’da kent merkezinde aniden fenalaşarak yere düşen 80 yaşındaki şahsın yardımına vatandaşlar koştu. Kalp krizi geçiren yaşlı adamı vatandaşlar suni teneffüs ve kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:44
Kalp masajı yapıldı, hayata döndü

Saray Mahallesi Ferhadiye Sokak üzerinde yürüyen 80 yaşındaki Halil Rıfat E. aniden fenalaşarak yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların hemen yardımına koştuğu yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği belirlenince sağlık ekiplerine bilgi verildi. Bu sırada bazı vatandaşlar kalbi duran şahsa kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı şahsı hemen Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSaray MahallesiHalil RıfatMalatya Eğitim Araştırma Hastahanesi
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