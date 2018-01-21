Kalp krizi geçiren eski MHP Denizli İl Başkanı hayatını kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Eski Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Denizli İl Başkanı Mehmet Fevzi Yeniçeri, bu sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Eski MHP Denizli İl Başkanı Mehmet Fevzi Yeniçeri (52), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, evli ve üç çocuk babası Yeniçeri sabah odada oturduğu sırada birden yere yığıldı. Yakınları hemen durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Yeniçeri’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Fevzi Yeniçeri, 2011 ila 2014 yılları arasında MHP Denizli İl Başkanı olarak görev yaptı. Yeniçeri, 2015 Genel Seçimleri’nde MHP Denizli milletvekili adayı oldu.