Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116544
ALTIN
171.754
DOLAR
3.9799
STERLİN
5.6264
EURO
4.9344

Kaldırımda yürürken kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’da dün kaldırımda yürürken kafasına bir binanın 2. katının balkonundan mermer parçası düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu bugün son yolculuğuna uğurlandı.Yaşar Yıldırım’ın (55) dün Gazipaşa mahallesi Taksim...

Kaldırımda yürürken kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’da dün kaldırımda yürürken kafasına bir binanın 2. katının balkonundan mermer parçası düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu bugün son yolculuğuna uğurlandı.Yaşar Yıldırım’ın (55) dün Gazipaşa mahallesi Taksim...

27 Mart 2018 Salı 16:51
Kaldırımda yürürken kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’da dün kaldırımda yürürken kafasına bir binanın 2. katının balkonundan mermer parçası düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar Yıldırım’ın (55) dün Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde kaldırımda yürürken bir binanın 2. kat balkonundan düşen mermer parçası kafasına isabet etti. Olay sonrası ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olan ve Trabzon’daki İdman Ocağı kulübü başta olmak üzere Karadeniz takımları Hopaspor ve Fatsaspor’un yanı sıra Sivasspor ve Muşspor’da profesyonel kalecilik yapan Yıldırım için

bugün ikindi namazı sonrasında Mataracı Mahallesi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Yıldırım’ın tabutunun üzerine uzun yıllar kalesini koruduğu Hopaspor takımının forması konurken, namazın ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Futbolu bıraktıktan sonra 6 yıl Trabzonspor alt yapısında kaleci antrenörlüğü de yapan Yıldırım’ın cenaze törenine Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Yöneticiler Ahmet Çubukçu ve Ali Rıza Egemen, eski başkanlardan Özkan Sümer, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile çok sayıda seveni katıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAÇAKÇILIK OPERASYONU
KAÇAKÇILIK OPERASYONU
FECİ KAZA 1 KİŞİYE  MEZAR OLDU
FECİ KAZA 1 KİŞİYE  MEZAR OLDU
ESKORT SİTESİ OPERASYONU!
ESKORT SİTESİ OPERASYONU!

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim