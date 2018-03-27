Kaldırımda yürürken kafasına mermer düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon’da dün kaldırımda yürürken kafasına bir binanın 2. katının balkonundan mermer parçası düşmesi sonucu hayatını kaybeden eski futbolcu bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşar Yıldırım’ın (55) dün Gazipaşa mahallesi Taksim caddesi üzerinde kaldırımda yürürken bir binanın 2. kat balkonundan düşen mermer parçası kafasına isabet etti. Olay sonrası ağır yaralanan Yıldırım, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılırken, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evli ve 3 çocuk babası olan ve Trabzon’daki İdman Ocağı kulübü başta olmak üzere Karadeniz takımları Hopaspor ve Fatsaspor’un yanı sıra Sivasspor ve Muşspor’da profesyonel kalecilik yapan Yıldırım için

bugün ikindi namazı sonrasında Mataracı Mahallesi Camisi’nde cenaze namazı kılındı. Yıldırım’ın tabutunun üzerine uzun yıllar kalesini koruduğu Hopaspor takımının forması konurken, namazın ardından aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Futbolu bıraktıktan sonra 6 yıl Trabzonspor alt yapısında kaleci antrenörlüğü de yapan Yıldırım’ın cenaze törenine Trabzonspor teknik direktörü Rıza Çalımbay, Yöneticiler Ahmet Çubukçu ve Ali Rıza Egemen, eski başkanlardan Özkan Sümer, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile çok sayıda seveni katıldı.