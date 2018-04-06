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Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta yolda yürürken 2 şahsa bir otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi’nde meydana geldi. Caddede...

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta yolda yürürken 2 şahsa bir otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi’nde meydana geldi. Caddede...

06 Nisan 2018 Cuma 18:15
Kahramanmaraş’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta yolda yürürken 2 şahsa bir otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi Onbaşı Osman Caddesi’nde meydana geldi. Caddede yürüyen 2 kişiye bir otomobilden av tüfeğiyle ateş edildi. Silahlı saldırıda Ömer Alcı (31) sırtından, Ali Polat (28) göğsünden yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ömer Alcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisinde devam ettiği ve durumun iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şüphelilerin kullandığı otomobil plakasının tespit edildiği öğrenildi. Şahısların henüz nedeni bilinmeyen bir konudan dolayı daha önce aralarında tartışma olduğu iddia edildi. Polis şüphelileri aramaya devam ediyor.
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