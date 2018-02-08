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Kafe işleten kadına çiçek gönderen adam kurşun yağmuruna tutuldu

Maltepe’de kafe işleten kadına çiçek gönderen bir kişi, kafe çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şahsın ağır yaralandığı saldırıyla ilgili çiçek gönderilen kadının eski kocası gözaltına alındı.

Kafe işleten kadına çiçek gönderen adam kurşun yağmuruna tutuldu

Maltepe’de kafe işleten kadına çiçek gönderen bir kişi, kafe çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şahsın ağır yaralandığı saldırıyla ilgili çiçek gönderilen kadının eski kocası gözaltına alındı.

08 Şubat 2018 Perşembe 18:14
Kafe işleten kadına çiçek gönderen adam kurşun yağmuruna tutuldu

Maltepe’de kafe işleten kadına çiçek gönderen bir kişi, kafe çalışanı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şahsın ağır yaralandığı saldırıyla ilgili çiçek gönderilen kadının eski kocası gözaltına alındı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Maltepe Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir kafenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe’de kafe işleten H.Y. isimli bir kadına kafeye müşteri olarak gelen M.T. isimli bir kişi çiçek gönderdi. Çiçek göndermenin ardından M.T. isimli şahıs kafenin otoparkında bir kafe çalışanı tarafından kurşun 19 el ateş edilerek kurşun yağmuruna tutuldu. Yapılan ateşlerin 13 tanesinin isabet ettiği öğrenilen M.T. ağır yaralanarak Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan anlar ise kafenin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri M.T.’nin kafe çalışanı H.Y.’ye çiçek gönderdiği için, kadının eski kocası M.D. ile tartıştığını tespit etti. Olayın ardından yapılan çalışma ile kadının eski kocası M.D.’yi gözaltına alınırken, olayla ilgili 2 kişinin arandığı öğrenildi.
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