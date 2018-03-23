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KAÇAK SİLAH OPERASYONU : 6 TUTUKLAMA

​​​​Malatya'da polis tarafından  22 adrese düzenlenen operasyonda  18 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 18 kişiden 6 şüpheli tutuklandı. 12 şüpheli şahısta serbest bırakıldı.

KAÇAK SİLAH OPERASYONU : 6 TUTUKLAMA

​​​​Malatya'da polis tarafından  22 adrese düzenlenen operasyonda  18 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 18 kişiden 6 şüpheli tutuklandı. 12 şüpheli şahısta serbest bırakıldı.

busabahh
busabahh
23 Mart 2018 Cuma 14:32
KAÇAK SİLAH OPERASYONU : 6 TUTUKLAMA

Yapılan operasyonda; ruhsatsız 8 tabanca, 7 av tüfeği ile 154 mermi ve 337 fişek ele geçirilmişti.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik ve Asayiş şubelerinden  toplam 95 polis ile  Malatya'daki 22 adrese eş zamanlı  operasyon düzenlemiş,Operasyonda,  8 adet ruhsatsız tabanca , 7 av tüfeği ile 154 mermi ve 337 fişek ele  geçirilmişti. busabahmalatya.com 

Anahtar Kelimeler:
​​​​MalatyaPolisKaçak Silah Operasyonu
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