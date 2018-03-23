KAÇAK SİLAH OPERASYONU : 6 TUTUKLAMA

Yapılan operasyonda; ruhsatsız 8 tabanca, 7 av tüfeği ile 154 mermi ve 337 fişek ele geçirilmişti.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Narkotik ve Asayiş şubelerinden toplam 95 polis ile Malatya'daki 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş,Operasyonda, 8 adet ruhsatsız tabanca , 7 av tüfeği ile 154 mermi ve 337 fişek ele geçirilmişti. busabahmalatya.com