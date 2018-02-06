Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114194
ALTIN
162.308
DOLAR
3.7822
STERLİN
5.2367
EURO
4.6667

KAÇAK SİGARAYA GEÇİT YOK!

 Kayseri'de bir tırda buton ile açılan özel bölmede bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi. 

KAÇAK SİGARAYA GEÇİT YOK!

 Kayseri'de bir tırda buton ile açılan özel bölmede bin 420 paket kaçak sigara ele geçirildi. 

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 10:40
KAÇAK SİGARAYA GEÇİT YOK!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, il merkezine gümrük kaçağı sigara getireceği belirlenen F.S.'yi takibe aldı. F.S. yönetimindeki 34 plakalı tır, Malatya-Kayseri karayolu uygulama noktasında durdurularak arama yapıldı. Yapılan arama sonucunda buton ile açılan gizli bölmede bin 420 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili F.S. gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.busabahmalatya.com
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriTırKaçak Sigara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YİNE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
YİNE SİLAHLI KAVGA: 1 YARALI
Adıyaman'da korkunç olay! 
Adıyaman'da korkunç olay! 
ÖLÜ BULUNDU
ÖLÜ BULUNDU

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim