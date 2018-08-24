Kaçak sigara atık kağıttan çıktı

Kayseri'de polis ekipleri bir araca operasyon yaptı. Operasyonda, atık kağıtların içerisine gizlenmiş 65 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında takibe almış olduğu araca ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aracın içerisindeki atık kağıtların içerisinde gizlenmiş 65 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü K.Y., gözaltına alındı. K.Y., mahkemeye sevk edildi.