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Kaçak göçmenler yakalandı

Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 71 kişi yakalandı.

Kaçak göçmenler yakalandı

Darende ilçesinde düzenlenen operasyonda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 71 kişi yakalandı.

20 Temmuz 2018 Cuma 10:57
Kaçak göçmenler yakalandı

Malatya-Kayseri karayolunda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, durdurdukları yolcu otobüsünde kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Kontrolde çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu belirlenen 71 kişinin, sahte belge düzenlenerek yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Polis ekiplerince ilçe merkezine götürülerek acil ihtiyaçları karşılanan göçmenler, daha sonra Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaçak göçmenler, daha sonra diğer işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada, iki gündür uykusuz ve aç oldukları tespit edilen göçmenlere yemek verildi. Yemeklerini yiyen göçmenlerin bir kısmı Emniyet Müdürlüğünün bahçesinde uyudu. İşlemlerin tamamlanmasının ardından yabancı uyrukluların sınır dışı edileceği öğrenildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak GöçmenlerAfganistan Uyruklu
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