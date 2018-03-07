KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 90 bin TL değerinde 30 adet akıllı telefon ele geçirilirken, bir Suriyeli yakalanarak gözaltına alındı.