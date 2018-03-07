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KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 90 bin TL değerinde 30 adet akıllı telefon ele geçirilirken, bir Suriyeli yakalanarak gözaltına alındı.

KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 90 bin TL değerinde 30 adet akıllı telefon ele geçirilirken, bir Suriyeli yakalanarak gözaltına alındı.

busabahmalatya
busabahmalatya
07 Mart 2018 Çarşamba 18:37
KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU

Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Gaziantep'ten Kayseri'ye kaçak telefon getirerek piyasaya süreceği bilgisine ulaşılan Suriye uyruklu A.İ. isimli şahıs takibe alındı. Suriyeli A.İ.'nin yönetimindeki 63 plakalı araca Malatya yolu uygulama noktasında operasyon yapıldı. durdurulan aracın zula tabir edilen gizli bölümlerinden piyasa değeri yaklaşık 90 bin TL'yi bulan 30 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan Suriye uyruklu A.İ. hakkında işlem başlatıldı. busabahmalatya.com

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak Cep TelefonBusabah Haberleri
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