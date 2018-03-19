KABUS GİBİ KIZ İSTEME!

Olay, Yeşilkaynak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki akraba aile arasında kız isteme ile ilgili çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgada aile fertlerinin birbirlerine karşılıklı olarak ateş açması sonucu Y.Y., V.Y., G.Y., T.Y. ve T.C. yaralandı. Yaralılardan T.C. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken diğer 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay sonrası inceleme yapan polis ekipleri, olaya karıştığı belirlenen Ş.Y. ile birlikte G.Y.'yi gözaltına alırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. busabahmalatya.com