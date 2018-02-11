Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115283
ALTIN
161.696
DOLAR
3.8074
STERLİN
5.2729
EURO
4.6711

JÖH ve PÖH timleri ant içerek Afrin’e girdi

Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere yurdun bir çok bölgesinden gelerek Kilis ve Hatay sınırından geçip Afrin kırsalında oluşturulan toplanma merkezinde bir araya gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, topluca ant içerek cepheye koştu. Birliklerinden Kilis ve Hatay’a gelen JÖH ve PÖH timleri sınırı geçip, TSK tarafından sınır ötesinde oluşturulan merkezde bir araya geldi. Dün sabah cepheye gitmeden önce toplanan kahramanlar hep bir ağızdan ant içti. Yüksek sesle haykıran kahramanlar "Bu vatan için, bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere" dedi.

JÖH ve PÖH timleri ant içerek Afrin’e girdi

Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere yurdun bir çok bölgesinden gelerek Kilis ve Hatay sınırından geçip Afrin kırsalında oluşturulan toplanma merkezinde bir araya gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, topluca ant içerek cepheye koştu. Birliklerinden Kilis ve Hatay’a gelen JÖH ve PÖH timleri sınırı geçip, TSK tarafından sınır ötesinde oluşturulan merkezde bir araya geldi. Dün sabah cepheye gitmeden önce toplanan kahramanlar hep bir ağızdan ant içti. Yüksek sesle haykıran kahramanlar "Bu vatan için, bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere" dedi.

11 Şubat 2018 Pazar 14:02
JÖH ve PÖH timleri ant içerek Afrin’e girdi

Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere yurdun bir çok bölgesinden gelerek Kilis ve Hatay sınırından geçip Afrin kırsalında oluşturulan toplanma merkezinde bir araya gelen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, topluca ant içerek cepheye koştu. Birliklerinden Kilis ve Hatay’a gelen JÖH ve PÖH timleri sınırı geçip, TSK tarafından sınır ötesinde oluşturulan merkezde bir araya geldi. Dün sabah cepheye gitmeden önce toplanan kahramanlar hep bir ağızdan ant içti. Yüksek sesle haykıran kahramanlar "Bu vatan için, bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere" dedi.

TSK tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere birliklerinden gelerek sınırı geçen ve sınır ötesinde oluşturulan toplanma merkezinde bir araya gelen JÖH ve PÖH timlerinin yemin etmesi yine silah arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir kişinin yüksek sesle okuduğu yemine eşlik eden kahramanların vatan için şehadete giderken ne kadar kararlı oldukları gözlendi.

"Bizimleydi"

Cepheye giderken korku nedir bilmeyen, şehadete koşarak giden kahramanlar toplandıkları yerde daha önce meskun mahal operasyonlarına katılan bir PÖH tarafından kaleme alınan ’bizimleydi’ şiirini yüksek sesle okuyarak yemin etti. Hep birlikte okudukları şiir ile dosta güven, düşmana korku salan kahramanlar ettikleri yeminin ardından cepheye koştu. Kahramanlar yüksek sesle ’Bizimleydi’ şiirini yemin olarak şöyle okudu:

"Kapı gibi çağ açıp kapatan cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han, yeniden kükredi bugün Alparslan, bizimleydi, Surda bizimle. Allah’sız zalimin zulmüne karşı, Allah’ü Allah diye inlettik arşı. Semayı titretti İstiklal Marşı bizimleydi, Yüksekova’da bizimle. Vallahi var bize kanat gerenler, bizimleydi, gönül gözü görenler, evliyalar enbiyalar, erenler, bizimleydi, İdil’de bizimle. Ne kadar savaşsak bitmez yolumuz, gövdemiz hür, lakin esir kolumuz. Tepeden tırnağa Anadolumuz bizimleydi, Silvan’da bizimle. Kırklar ve yediler açtı kucağı, alevlendi her gün iman ocağı. Resulü ekremin tevhit sancağı bizimleydi, Nusaybin’de bizimle. Dilde ve gönülde var oldukça Kuran, olmaz vatan, olmaz Türk yurdu viran, yaşasın Türk oğlu, yaşasan Turan, bizimleydi Bozkurtlar bizimle. Ne hain PKK itleri, ne kahpe FETÖ’nün piçleri, ne de bunların emperyalist güçleri yıldıramaz hiç bir kuvvet bizleri. Bu vatan için ölmek şeref verir bizlere. Bu bayrak için ölmek şeref verir bizlere. Bu dava için ölmek şeref verir bizleri. Tekbir, Allahu ekber, tekbir Allahu ekber, tekbir Allahu ekber."
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PYD hedefleri obüslerle vuruluyor
PYD hedefleri obüslerle vuruluyor
İstanbul’da dehşet anları, arkadaşını defalarca böyle bıçakladı
İstanbul’da dehşet anları, arkadaşını defalarca böyle bıçakladı
Afrin’deki PYD mevzileri roketatarlarla vurulmaya devam ediyor
Afrin’deki PYD mevzileri roketatarlarla vurulmaya devam ediyor

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim