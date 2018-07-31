Jandarmaya yakalandılar

Malatya İl Jandarma Komutanlığı operasyonlarına devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY’ye Üye Olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Suçundan aranan İ.Ö. isimli şüpheli Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallesi’ndeki evinde olduğu tespit edildi. Arama kararına istinaden şahsın evinde yapılan aramada çok sayıda kitap, dergi ve dokuman ele geçirildi. Şüpheli İ.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Malatya kapalı cezaevine konuldu.

KENEVİR BİTKİSİ YETİŞTİRİYORLARDI

Öte yandan Doğanşehir ilçesi Yuvalı Mahallesi’nde ikamet eden M.D., Ş.D., Z.Ş., H.Ş. ve Suriye uyruklu M.E.Z. isimli şahısların Yuvalı Mahallesi merasında kenevir bitkisi yetiştirdikleri ve kuruttukları bilgisi alınmasına müteakip, olay yerinde yapılan aramada 7 bin 200 gram kubar esrar maddesi ve 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar olay yerinde suçüstü yakalandı. Sevk edildikleri adli makamlarca Z.Ş. adli kontrol tedbir kararı ile serbest bırakılırken, M.D., Ş.D., H.Ş. ve Suriye uyruklu M.E.Z. tutuklanarak, Malatya Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. busabahmaatya.com