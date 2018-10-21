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Jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Malatya–Elazığ (D-300) karayolu üzerinde yaya olarak yürürken şüphe üzerine yapılan kimlik kontrolünde; üzerinde kimliği bulunmayan Suriye uyruklu çocuk, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi. 12 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun ailesinin Şanlıurfa'da ikametgah ettiği belirtildi.

Jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Malatya–Elazığ (D-300) karayolu üzerinde yaya olarak yürürken şüphe üzerine yapılan kimlik kontrolünde; üzerinde kimliği bulunmayan Suriye uyruklu çocuk, Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi. 12 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğun ailesinin Şanlıurfa'da ikametgah ettiği belirtildi.

21 Ekim 2018 Pazar 14:59
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çolaklı Mahallesi’nde Jandarma tarafından fark edilen Malatya–Elazığ karayolu üzerinde yaya olarak yürürken şüphe üzerine yapılan kimlik kontrolünde; üzerinde kimliği bulunmayan Suriye uyruklu beyanına göre (12) yaşında olan Usta Arhoje isimli çocuğun ailesinin Şanlıurfa ilinde ikamet ettiği anlaşıldı.

Refakatsiz çocuk Usta Arhoje, Jandarma tarafından koruma altına alınarak, gerekli sağlık kontrollerinden geçirildi. Çocuk daha sonrada Malatya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teslim edildi. (Haber Merkezi)

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaJandarma
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