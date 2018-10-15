Jandarmadan huzur ve güven uygulaması

İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgilere göre Türkiye genelinde halkın huzur ve güveninin sağlanması adına “Huzur ve Güven (Aranan Şahıslar Hırsız Kapan) ” uygulamasının gerçekleştirildiği belirtildi. Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı 64 Asayiş Timi, 1 JASAT, 4 Köpek Unsuru, 4 OYİ/Pamit Unsuru, 2 KOM Unsuru, 2 İstihbarata Unsuru, 1 TEM Unsuru ve 7 Trafik Timi olmak üzere toplam 317 personel katıldığı uygulamalarda bin 764) şahıs ve 673 aracın sorgulandığı belirtildi. Ayrıca 55 evin arandığı uygulamalarda hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 17 aranan şahsın yakalandığı belirtilirken 65 umuma açık yerin de kontrol edildiği ifade edildi.

Yapılan arama, sorgulama ve kontroller sonucunda yakalanan 17 şüpheli şahsın adliyeye sevkinin gerçekleştirildiği belirtilirken ayrıca 8 araç hakkında ise 991 TL ceza uygulandığı dile getirildi.