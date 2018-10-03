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Jandarma terör üyelerine göz açtırmıyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerine sosyal medya üzerinde de göz açtırmıyor. Bu bağlamda yapılan takip ve çalışmalar sonucunda Hekimhan ilçesi Davulku Mahallesi’nde bulunan THKP-C terör örgütü üyesi 5 şahsın, sözde temsili mezar önünde DEV-YOL terör örgütüne ait bez parçası ile resim çektirerek sosyal medyada propaganda amaçlı paylaştıkları tespit edildi.

Jandarma terör üyelerine göz açtırmıyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütlerine sosyal medya üzerinde de göz açtırmıyor. Bu bağlamda yapılan takip ve çalışmalar sonucunda Hekimhan ilçesi Davulku Mahallesi’nde bulunan THKP-C terör örgütü üyesi 5 şahsın, sözde temsili mezar önünde DEV-YOL terör örgütüne ait bez parçası ile resim çektirerek sosyal medyada propaganda amaçlı paylaştıkları tespit edildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:15
Jandarma terör üyelerine göz açtırmıyor

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca başta terör örgütleri olmak üzere müzahir sosyal medya paylaşımları hassasiyetle takip ediliyor. Bu kapsamda yapılan takip ve çalışmalar sonucu Hekimhan ilçesi Davulku Mahallesi’nde bulunan THKP-C terör örgütü üyesi 5 şahsın sözde temsili mezar önünde DEV-YOL terör örgütüne ait bez parçası ile resim çektirerek sosyal medyada propaganda amaçlı paylaştıkları tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Söz konusu olayla ilgili olarak yapılan çalışma ile resmi çeken ve resimde bulunan şahısların açık kimlikleri tespit edilerek, şahıslar hakkında Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığına ‘Sosyal Medya üzerinden Terör Örgütü Propagandası Yapmak’ suçundan suç duyurusunda bulunuldu. Bu kapsamda Hekimhan Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda Malatya ilinde ikamet eden C.K. ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak konu ile ilgili ifadelerinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Diğer şahısların Malatya ilinde ikamet etmedikleri tespit edilmiş, ikamet ettikleri adresler ve açık kimlik bilgileri tespit edilerek yakalama kararının ilgili illerdeki Cumhuriyet başsavcılıklarına yazılması sağlandı. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
JandarmaTerör üyeleriMalatya
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