Jandarma göz açtırmadı

Jandarmaya yapılan ihbar üzerine icra edilen arama faaliyetinde, 5 litre sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili D.K. isimli şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bir ihbar üzerine yapılan arama faaliyetinde 348 kök kenevir bitkisi ve 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı.

KABLO HIRSIZLARI YAKALANDI

Öte yandan jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu Yeşilyurt ilçesi Dilek mahallesinde meydana gelen Enerji ve Nakil Kablosu hırsızlığı şüphelisi O.G., Z.A. ve F.K. isimli 3 şüpheli suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.

ARANAN 80 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde toplam 68 bin 960 kişinin sorgulaması yapıldı, sorgulama neticesinde 80 aranan şahıs yakalandı. Trafik timleri tarafından yapılan uygulamalarda; 12 bin 528 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan; 386 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 150 araç trafikten men edildi, 80 okul servis aracı, 74 işçi servis aracı kontrol edildi.

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