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İtalyan Lisesi’ne ait binada yangın paniği

Beyoğlu’nda Özel İtalyan Lisesi’ne ait eskiden poliklinik olarak kullanılan binada yangın çıktı. Binanın boş olması nedeniyle yangında olası bir can kaybı olmazken, İtalyan Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo da olay yerine gelerek yangın...

İtalyan Lisesi’ne ait binada yangın paniği

Beyoğlu’nda Özel İtalyan Lisesi’ne ait eskiden poliklinik olarak kullanılan binada yangın çıktı. Binanın boş olması nedeniyle yangında olası bir can kaybı olmazken, İtalyan Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo da olay yerine gelerek yangın...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:17
İtalyan Lisesi’ne ait binada yangın paniği

Beyoğlu’nda Özel İtalyan Lisesi’ne ait eskiden poliklinik olarak kullanılan binada yangın çıktı. Binanın boş olması nedeniyle yangında olası bir can kaybı olmazken, İtalyan Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo da olay yerine gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Beyoğlu’nde bulunan Özel İtalyan Lisesi’ne ait polikliniklerin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapıyı kırarak binanın bahçesine giren itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangını duyan İtalya İstanbul Başkonsolosu Federica Ferrari Bravo da olay yerine gelerek bilgi aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ederken, binanın boş olması olası bir can kaybını önledi. Polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.
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