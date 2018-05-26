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İşyerine silahlı saldırı

Malatya'da bir iş yerine sabah karşı silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan anlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşyerine silahlı saldırı

Malatya'da bir iş yerine sabah karşı silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan anlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:56
İşyerine silahlı saldırı
Malatya'da bir iş yerine sabah karşı silahlı saldırı düzenlendi. Yaşanan anlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Y.A. yanında bulundurduğu pompalı tüfekle ile Hamidiye Mahallesi Derme Sokak'ta bulunan bir çay ocağına gelerek kapalı olan iş yerinin camına ateş açtı. Bir el ateş alan silah tutukluk yapınca Y.A. olay yerinde hızlıca kaçtı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede 1 adet tüfek kartuşu bulurken, olayı gerçekleştiren Y.A. polis ekiplerince saklandığı bir otoparkta silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının karakoldaki ilk ifadesinde, "Silahım tutukluk yapmasaydı 4-5 el sıkacaktım" dediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Son Güncelleme: 26.05.2018 14:03
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