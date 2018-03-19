İSTATİSTİK VERİLERİNİ AÇIKLADI

İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya'da son zamanlarda kamuoyundan kent genelinde yaşanan asayiş olayları ve kent trafiği ile ilgili 2016-2017 ve 2018 istatistik verilerini açıkladı.

Urhal, yaptığı açıklamada Malatya'da son zamanlarda yaşanan asayiş olaylarına karışan şahısların ve olayın bütün detaylarıyla beraber çözüldüğünü Malatya'da asayiş ve kamu düzenine karşı yapılan saldırılarda faili meçhul olmadığına dikkat çekti.

Ömer Urhal'ın düzenlediği basın toplantısından notlar şu şekilde : ''Küreselleşme olgusunun beraberinde getirdiği; değişim, dönüşüm ve başkalaşım süreçleri sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve kültürel alanlarda yaşanırken, bu süreçler özellikle eğitim ve güvenlik alanlarında da kendisini hissettirmiştir. Bu durum güvenlik alanında da yeni suç ve suçlu türlerini ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda İl Emniyet Müdürlüğü olarak Malatya halkımızın huzur ve güvenliği kamu düzenin sağlanması ve suç ve suçlularla mücadeleye bağlı bütün birimlerimizle devam edilmektedir.'' dedi.

1-PERSONEL DURUMU

2015, 2016 ve 2017 yıllarına göre bakıldığında Malatya Emniyet Müdürlüğünün personel durumunun birbirine yakın olduğu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 339 personelin azaldığı, ancak 2018 yılında tekrar önceki yıllara yaklaştığı görülmüştür. Ülke geneli Asayiş birimlerinde çalışan personelin toplam teşkilat personelimize oranı Malatya Emniyet Müdürlüğünde daha üst seviyede olduğu anlaşılmıştır. (İlimizde bu oran %35,4 seviyesindedir.)

2-OLAY DURUMU

2016 yılında, 2015 yılına göre suçlarda %3,9 azalma olmuştur. 2015 yılı ile 2017 yılı kıyaslandığında ise %1 civarında azalma olduğu görülmekle ülke çapındaki olay yüzdeleri ile kıyaslandığında Malatya'nın çok avantajlı olduğu görülmektedir. İl geneli asayiş olayları 3 yıllık veriler değerlendirildiğinde aydınlatma oranlarının birbirine yakın olduğu, 2016 yılına göre 2017 yılında asayiş olaylarında % 2,9 civarında, narkotik ve terör olaylarında da artış olduğu anlaşılmıştır.İl geneli meydana gelen asayiş olaylarının yaklaşık % 90’ı merkez ilçelerde meydana gelmiştir.

Genel İstatistikler itibariyle aydınlanma oranlarımız çok çok başarılıdır. 3 yıllık malvarlığına karşı meydana gelen olayların aydınlatma oranının ülke ortalamasının üzerinde olduğu anlaşılmıştır. Toplam asayiş olaylarında 2 aylık verilere bakıldığında da ülke geneline paralel bir artışın olduğu görülmektedir.

KİŞİLERE KARŞI MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Silah ve bıçakla öldürme dâhil kasten öldürme olaylarının %100’nün aydınlatıldığı, silah ve bıçakla kasten yaralama olaylarında 2017 yılında %14 oranında bir artış olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca son 3 yıl içerisinde ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ile genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarında 280 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 32 si tutuklanmış, 74 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest kalmış geri kalan 74’üde savcılık tarafından ikmalen istenmiştir. Son üç yılın 2 aylık Ateşli Silahlar ve Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması olaylarında 54 şahıs gözaltına alınmış bunlarda 11’i tutuklanmış 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır.

MALVARLIĞINA KARŞI MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Malvarlığına karşı meydana gelen olayların toplamına bakıldığında bu suçların içinde hırsızlık (Evden, İşyerinden, Otodan ve ya kurumdan) gasp, kapkaç dahildir.

2015 yılına göre 3.943 iken 2017 yılında 3.565 malvarlığına karşı olay meydana gelmiş ve %6,6 oranında azalma olmuştur.

2016, 2017 ve 2018 yıllarının ilk 2 ayında ise rakamlar aynı (554, 553 ve 556) olup, 2018 yılında evden ve işyerinden hırsızlık olaylarında düşüş olduğu görülmektedir.

ŞÜPHELİ DURUMU



Değişik suçlardan 2015 yılında toplam 12.239 kişi yakalanmış, bunlardan 640’ı tutuklanmış, 2016 yılında 12.945 kişi yakalınmış 1307 kişi tutuklanmıştır. 2017 yılında ise 12.476 kişi yakalanmış ve 1.119 kişi tutuklanmıştır. , 2015 yılında yakalanın şüphelilerin % 5,2 si tutuklanırken, 2016 yılında bu oran % 10 ’a, 2017 yılında ise % 9 olmuştur.

Ayrıca basında yer alan ve valilik arkasında 14.03.2018 günü İzzetiye Mh. Kainat Sk. Üzerinde meydana gelen Silahlı tehdit olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda 4 şüpheli aynı gün tespit edilmiş ve bir gün sonra yakalanmış, 18.03.2018 günü adliyeye çıkartılarak Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmışlardır.

3-ŞUBE FAALİYETLERİ

a) Asayiş Şube Müdürlüğümüz ve Merkez İlçe Emniyet Müdürlüklerimizce (Battalgazi ve Yeşilyurt) Yapılan Şok Uygulamalar ve Yol Uygulamalarında Ele Geçen Suç Eşyaları;

469.753 Şahsın GBT’si yapılmış, aranan 2201 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, 471 Ruhsatsız tabanca, 259 Kuru Sıkı tabanca, 338 Av Tüfeği, 1260 Adet Av Tüfeği Kartuşu, 2467 Fişek, 670 Kesici Alet ele geçirilmiş, 6 faili meçhul olay aydınlatılmış, 36 işyeri kontrol edilmiştir.

Sadece 2017 yılında toplam 833 adet tabanca ve tüfek yakalanmış, bunun günlük ortalaması 2.3 olup bu Türkiye ortalaması açısından dikkat çekicidir.

Av tüfeği konusunda sayın valimizden gelen talimat üzerine birden fazla Av tüfeğine ruhsat verilip verilmeyeceği incelendi ancak mevzuat açısından bir engel olmadığı görüldü. Ancak konunun sıkıntılı olduğu Bakanlığımızca bir yazı ile bildirildi ve şu anda Genel müdürlük düzeyinde çalışma yapıldığını öğrendik.

B) NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE;

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 2017 yılı içerisinde İlimiz genelinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı veya kullanıldığı değerlendirilen toplam (230) olay meydana gelmiş, gözaltına alınan (405) şüpheliden (240) şahıs serbest, (165) şahıs da tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 2015 yılında (125) ,2016 yılında ise tutkulu sayısı (145) olmuştur.

Yapılan bu operasyonlar sonucu; 278 kg. (Kubar esrar), 31 kg. 500 gr. (Toz esrar), 25 kg (Eroin), 475 (Kök kenevir), 17 kg. (Sentetik Kannabinoid), 7 kg. 180 gr. Metamfetamin, 30 gr. (Kokain), 270 gr. (Afyon sakızı), 13.430 adet (Ecstasy), 1280 adet (Yeşil Reçeteye tabi hap), 1 adet (Captagon) maddesi ele geçirilmiştir.

Madde bağımlılığının okullarımızdan hatta tüm vatandaşlarımızdan uzak tutabilmek için önleyici ve operasyonel çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Narkotim ekiplerimiz, Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı okul polisleri, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğümüz ve diğer asayiş birimlerimizle koordineli olarak ilimiz genelinde bulunan ve tarafımızca riskli görülen okul önleri, park ve bahçeler civarında denetim ve kontrol faaliyetlerine aralıksız devam etmektedir. Nitekim yapılan çalışmalar sonucu 2017 yılında 165 şüpheli adli işlemler sonucu tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Söz konusu tutuklanma oranı günümüze kadar ilimizde elde edilen en yüksek tutuklama oranı olmuştur. Yine görevlilerimiz bilgilendirme faaliyetleri kapsamında muhtarlarımız ve konu ile ilgili diğer kamu birimlerini ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunmaya devam etmektedir.

C) TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE;

FETÖ/PDY Silahlı Terör örgütü başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütü ve PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne yönelik birçok operasyon yapılmıştır.

d) Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerimizce Yapılan Uygulamalarda ise,

435.297 Araç sürücüsü kontrol edilmiş toplam 26.395 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 27.529.114.00 TL cezai işlem uygulanmış.

457 Araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 3039 araç trafikten men edilmiştir, 126 Araca abartı egzoz kullanmaktan, 251 motosiklet sürücüsüne kasksız motor kullanmaktan cezai işlem uygulanmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü olarak ilgili kurumlarla da koordineli olarak özellikle yoğun saatlerde gerekli trafik tedbirlerini alarak vatandaşlarımızın sağ salim ulaşmak istediği yere varmasına yardımcı olmaya çalışmaktayız. Şu an yapım aşamasında olan kuzey ve güney çevre yolu tamamlandığında ilimizin trafik hareketliliğini oldukça rahatlayacağı söylenebilir. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve sorunsuz şekilde trafikte seyir etmesi için elimizdeki bütün imkânlar kullanılmaktadır.

Bu bağlamda kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araçlarını gürültülü kullanan ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere karşıda denetimlerimize aralıksız olarak devam edilecektir.

e) Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz faaliyetler kapsamında;

1100 kez mahalle muhtarlarımız ziyaret edilmiş, 676 okul ziyaret edilerek 153 okulda 21.373 öğrenciye sunum yapılmış,9219 işyeri ziyaret edilerek toplamda 13.952 kişiyle görüşülmüş,2441 resmi kurum ziyareti yapılmış,1936 hane ziyaret edilmiştir.

4-ÖNLEYİCİ TEDBİRLER;

a) Türkiye İstatistik Kurumunun en son 2015 yılında yaptığı Yaşam Koşulları istatistiği verilerine göre Malatya ilimiz güvenlik konusunda ve huzurlu şehirler kategorisinde 30. sırada yer almaktadır. İlimizin sosyo-ekonomik ve demografik yapısına bakıldığında emsal illere kıyasla oldukça iyi bir konumdadır. İlimiz Büyükşehirler ele alındığında ise sıralamada önde yer alan K.maraş, Sakarya, Trabzon, Erzurum şehirlerimizin şehir merkezleri nüfusu kıyaslandığında ise 2. sırada olduğu görülür. Dolayısıyla Merkezdeki nüfus odaklanması itibariyle bakıldığında en huzurlu şehir olmaktadır.

b)İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın kendilerini huzur ve güven içeresinde hissedebilmeleri için suç ve suçlularla etkin mücadelemiz devam etmektedir. Dolayısıyla güvenli bir il olarak anılması için gerekli tedbirler alınmakta ve sıklıkla denetimlerin yapılmasına devam edilecektir.

Özellikle, Cezmi Kartay Caddesi başta olmak üzere umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin yoğun olduğu yerlerde genel uygulamaların yanı sıra farklı birimlerimizce oluşturulan ekiplilerimizle yapılan ŞOK Uygulamaların bu hususta önemli etkisi mevcuttur. Ayrıca belirtilen bölgemizde sabit olarak resmi ve sivil ekiplerimiz görev alarak suç oluşmadan önleyici nitelikte tedbir almaktadır. Halkımızın huzurlu ve güvenli bir biçimde hiçbir endişe taşımadan yaşayacağı ortamları sürekli kılmak için önleyici kolluk faaliyetleri çerçevesinde asayiş denetimlerimize devam edilecektir.

UYGULAMALAR;

İlimizin şehir giriş-çıkış güzergahlarında 2’si jandarma ile ortak toplam 5 sabit yol uygulama noktası bulunmaktadır. Bu Uygulama noktaları dışında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından gönderilen eş zamanlı uygulama talimatları haricinde, asayiş şube müdürlüğünün inisiyatifi ile ilin değişik bölgelerinde kısa zamanlı şok uygulamalar yaptırılmıştır.

Asayiş Şube müdürlüğü 2016 yılında (115) 2017 yılında (626) uygulama yapmıştır. Bu sayı son iki ayda ise 149 olmuştur. Sadece son iki ayda 27.524 kişinin sorgulaması yapılmıştır. Bu rakamlar sadece Asayiş Şube Müdürlüğü rakamlarıdır. Yoksa tüm rakam 469.753’tür.

Ayrıca (Umuma Açık Yerler İçkili-İçkisiz) İl merkezinde 13 adet gazino – birahane, 48 adet cafe bulunmaktadır.

Battalgazi Belediye Başkanlığı bölgesinde bulunan umama açık yerlerin denetiminde;

2015 yılında, Battalgazi Belediyesi Başkanlığına gönderilen 30 tutanakla ilgili, 6 işyerine para cezası, 12 işyerine geçici kapatma cezası olmak üzere 18 işyerine işlem yapıldığı,

2016 yılında, Battalgazi Belediyesi Başkanlığına gönderilen 84 tutanakla ilgili, 6 işyerine para cezası, 27 işyerine geçici kapatma cezası olmak üzere 33 işyerine işlem yapıldığı,

2017 yılında, Battalgazi Belediyesi Başkanlığına gönderilen 53 tutanakla ilgili, 1 işyerine para cezası, 23 işyerine geçici kapatma cezası olmak üzere 24 işyerine işlem yapıldığı anlaşılmıştır.

Yeşilyurt Belediye Başkanlığı bölgesinde bulunan umama açık yerlerin denetiminde;

2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında, Yeşilyurt Belediye Başkanlığına, tutanak tutulan 14 işyeri ile ilgili bildirimler yapılmıştır. busabahmalatya.com