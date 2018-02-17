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İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari 30 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari 30 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

17 Şubat 2018 Cumartesi 14:44
İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari 30 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 21 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 21 ilde 48 farklı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, firari 30 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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