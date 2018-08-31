Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
92661
ALTIN
255.095
DOLAR
6.5638
STERLİN
8.5488
EURO
7.6538

İş yerine silahlı saldırı

Malatya’da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu.

İş yerine silahlı saldırı

Malatya’da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırıda bulunuldu.

31 Ağustos 2018 Cuma 13:08
İş yerine silahlı saldırı

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Üçbağlar Mahallesi Hicret Sokak üzerinde bulunan bir iş yerine dün motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce pompalı tüfekle 2 el ateş açıldı.İş yerinin bir süre kapalı olması nedeniyle olayı gün içerisinde fark eden mahalle sakinleri durumu polis ve iş yeri sahibine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri pompalı tüfekli saldırının gerçekleştiği sokakta delil araması yaptı. 


İş yerinin camlarına 2 adet kurşunun isabet ettiği, saldırgan ya da saldırganların olaydan sonra motosiklet ile kaçtıkları belirlendiği olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya’da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Malatya’da kaçak sigara operasyonu
Malatya’da kaçak sigara operasyonu
120 paket kaçak sigara ele geçirildi
120 paket kaçak sigara ele geçirildi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim