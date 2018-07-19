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İranlıların uyanıklığı Malatya polisine takıldı

Malatya’da kontrole takılan 4 İranlının bulunduğu araçta yapılan aramalarda su borusuna gizlenmiş metamfetamin maddesi ile esrar ele geçirildi.

İranlıların uyanıklığı Malatya polisine takıldı

Malatya’da kontrole takılan 4 İranlının bulunduğu araçta yapılan aramalarda su borusuna gizlenmiş metamfetamin maddesi ile esrar ele geçirildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 13:40
İranlıların uyanıklığı Malatya polisine takıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir giriş ve çıkış noktalarında yapılan kontroller esnasında yabancı plakalı bir araç durduruldu. İran plakalı araçta bulunan 2’si kadın 4 kişinin davranışlarından şüphelenen ekipler araçta kapsamlı arama yaptı. Otomobilin torpido ve bagajında yapılan aramalarda aracın yedek parçası süsü verilen su borusu içerisine zulalanmış vaziyette 6 ayrı paket içerisinde yaklaşık 1 kilo 900 gram metamfetamin maddesi ile 114 gram reçine halinde esrar maddesi ele geçirildi.

Araçtaki İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
UyanıklıkMalatyaPolisİranMetamfetaminNarkotikArac
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