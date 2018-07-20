İranlı uyanıklar polise takıldı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya giriş-çıkış noktalarında yapılan kontroller esnasında uygulama noktasına gelen İran plakalı bir araç durduruldu. Kontrol esnasında şahısların şüpheli davranışlarda bulunması üzerine araç içerisinde yapılan detaylı arama sonucu aracın torpido ve bagaj bölgelerine gizlenmiş vaziyette 6 ayrı paket içerisinde daralı ağırlığı yaklaşık 1900 gram gelen metamfetamin maddesi ile 114 gram reçine halinde esrar maddesi ele geçirildi.

Bu anlamda 2’si kadın toplam 4 İranlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı, tercüman eşliğinde ifadeleri alınarak adli makamlara sevk edildi. busabahmalatya.com