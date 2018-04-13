Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109910
ALTIN
176.048
DOLAR
4.0807
STERLİN
5.8369
EURO
5.0339

İran plakalı 4 tırda kaçak sigara ele geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde polis tarafından yapılan yol kontrolünde, gıda ve deterjan maddesi taşıyan İran plakalı 4 tırlarda zulalanmış 558 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye...

İran plakalı 4 tırda kaçak sigara ele geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde polis tarafından yapılan yol kontrolünde, gıda ve deterjan maddesi taşıyan İran plakalı 4 tırlarda zulalanmış 558 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye...

13 Nisan 2018 Cuma 12:02
İran plakalı 4 tırda kaçak sigara ele geçirildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde polis tarafından yapılan yol kontrolünde, gıda ve deterjan maddesi taşıyan İran plakalı 4 tırlarda zulalanmış 558 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Eğirdir’deki rutin yol kontrolleri kapsamında uygulama noktasında yabancı plakalı 4 tırı durdurdu. İran plakalı tırların çekici ve dorselerini inceleyen polis, araçların çeşitli yerlerine, gıda ve deterjan kutularının içerisinde zulalanmış şekilde 558 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen gümrük kaçağı sigaralardan en ilginç olanları ise bir çikolata kutusu ile ıslak mendil paketlerinin içerisinde yakalananlar oldu. Konuyla ilgili araçları muhafaza altına alan polis, İran uyruklu olduğu belirtilen 4 kişiyi de ‘gümrük kaçakçılığı’ suçundan gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Traktörün altında kalan genç kadın öldü
Traktörün altında kalan genç kadın öldü
Başkent’te şeker fabrikası eylemi
Başkent’te şeker fabrikası eylemi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim