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İNTİHARI ENGELLEDİ; GÜNÜN KAHRAMANI OLDU

50-55 yaşlarında bir şahsın çıktığı 5 katlı binanın üzerinden kendisini aşağıya atmasını engelleyerek şahsın hayatını kurtaran Esnaf Ufuk Polat, günün kahramanı oldu. bu davranışıyla çevredeki esnaf ve vatandaşların takdirini toplayan Polat, “Polis geç gelir düşüncesiyle hemen binaya koştum” dedi.

İNTİHARI ENGELLEDİ; GÜNÜN KAHRAMANI OLDU

50-55 yaşlarında bir şahsın çıktığı 5 katlı binanın üzerinden kendisini aşağıya atmasını engelleyerek şahsın hayatını kurtaran Esnaf Ufuk Polat, günün kahramanı oldu. bu davranışıyla çevredeki esnaf ve vatandaşların takdirini toplayan Polat, “Polis geç gelir düşüncesiyle hemen binaya koştum” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
01 Şubat 2018 Perşembe 14:24
İNTİHARI ENGELLEDİ; GÜNÜN KAHRAMANI OLDU

Dabakhane Mahallesi, Halep Caddesi’nde bulunan 5 katlı bir iş merkezinin çatısına çıkarak intihar etmek isteyen bir şahsı, o caddede esnaflık yapan Ufuk Polat isimli bir vatandaş kurtardı. Büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek vatandaşın intihar etmesini engelleyen Polat, BUSABAH’a konuşarak olay hakkında bilgiler verdi.

Şahsın 50-55 yaşlarında olduğunu ve şahsı tanımadığını belirten Polat, dükkanında otururken tesadüfen şahsı binanın başında gördüğünü söyledi.

KENDİSİNİ ATMAK ÜZEREYKEN GÖRDÜM

Hemen polisi aradığını dile getiren Polat, “Ben dükkanımda otururken camdan bir kişinin 5 katlı bir binanın üzerinde kendisini atmak üzereyken gördüm. Hemen polisi aradım. Polis geç gelir düşüncesiyle hemen dükkanımdan çıkarak şahsın bulunduğu apartmana doğru koştum. Binanın çatısına çıktığımda şahıs beni fark etmedi. Ellerine havaya kaldırmış dua eder vaziyetteydi. Hemen çekip kendisini atmasına izin vermedim. Şahıs 50-55 yaşlarındaydı. İsmini bilmiyorum. Zannedersem alkollüydü. Polisler bana teşekkür ettiler. Zaten hemen ambulans geldi. Şahsı götürdüler” diye konuştu.busabahmalatya.com 

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 01.02.2018 15:37
Anahtar Kelimeler:
50-55 YaşlarEsnaf Ufuk Polat
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