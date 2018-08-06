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İntihar mı, kaza mı?

Malatya’da yük treninin altında kalan 59 yaşındaki şahıs ağır yaralandı. Olayın bir intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor

İntihar mı, kaza mı?

Malatya’da yük treninin altında kalan 59 yaşındaki şahıs ağır yaralandı. Olayın bir intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:43
İntihar mı, kaza mı?

Edinilen bilgiye göre, Sivas-Malatya güzergahında ilerleyen yük treni, Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde aniden trenin önüne atladığı iddia edilen C.K.'ye (59) çarptı. Makinistler treni hemen durdururken, ağır yaralanan C.K. ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ciddi olan şahsın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayın bir intihar girişimi mi yoksa kaza mı olduğu araştırılıyor. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Tren KazasıMalatya
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