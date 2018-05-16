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'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçerken araçlardan korkup yere düşen kadın yaralandı. Talihsiz kadının imdadına yoldan tesadüfen geçen ve Malatya 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli paramedik olduğu öğrenilen sağlık görevlisi yetişti. Sağlık görevlisi, yolda bulduğu kartonla yaralı kadının kolunu sabitledi.

'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçerken araçlardan korkup yere düşen kadın yaralandı. Talihsiz kadının imdadına yoldan tesadüfen geçen ve Malatya 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli paramedik olduğu öğrenilen sağlık görevlisi yetişti. Sağlık görevlisi, yolda bulduğu kartonla yaralı kadının kolunu sabitledi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:48
'İnsanlık ölmemiş' dedirtti

Hanım Boybay, yoldan geçen araçlardan korkunca bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Kolundan ve bacağından yaralanan kadını fark eden Malatya 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli Paramedik Emre Düşündü, yolda bulduğu karton ile Boybay’ın koluna sabitleyerek durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Boybay, kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı.

HASTANEDE DE YALNIZ BIRAKMADI

Düşerek kolundan ve bacağından yaralanan Hanım Boybay’a, 112 Sağlık ekipleri gelene kadar müdahale eden ve yolda bulduğu kartonla yaralı kadının kolunu sabitleyen Paramedik Emre Düşündü, ambulansa alınan yaralı kadını yalnız bırakmayarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanMalatyaYaralı
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