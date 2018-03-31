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İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi levhalarını çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır’da bulunan bir parktaki İnsan Hakları Bildirgesi Beyanname levhalarını çalan hırsızlar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalınan malzemelerin satın alınan...

İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi levhalarını çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır’da bulunan bir parktaki İnsan Hakları Bildirgesi Beyanname levhalarını çalan hırsızlar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalınan malzemelerin satın alınan...

31 Mart 2018 Cumartesi 19:15
İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi levhalarını çalan hırsızlar kıskıvrak yakalandı

Diyarbakır’da bulunan bir parktaki İnsan Hakları Bildirgesi Beyanname levhalarını çalan hırsızlar polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada çalınan malzemelerin satın alınan şahıstan teslim alındığı belirtildi. Açıklamada, "25 Mart 2018 günü saat 09.30 sıralarında Koşuyolu Parkı içerisinde yer alan İnsan Hakları Anıtının önüne ve arkasına monteli, üzerinde ‘İnsan Hakları Bildirgesi Beyannamesi’ yazılı olan levhaların çalınması olayı ile ilgili olarak; şüpheli şahısların kaçış güzergahını görebilecek KGYS kameraları incelendiğinde, hırsızlık olayını 16 Mart 2018 günü saat 05:00 sıralarında 4 şahsın gerçekleştirdiği ve bu şahısların da hırsızlık suçundan kayıtları olan; A.Ö., S.Ç., V.K. ve M.D. isimli şahıslar oldukları tespit edilmiştir. Şüphelilerden V.K. ve A.Ö. 29 Mart 2018 günü, S.Ç. ve M.D. 31. Mart 2018 günü, şüphelilerin çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edilen ve hırsızlık suçlarından kayıtları olan A.K. ise 31 Mart 2018 günü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış ve çalınan malzemeler şüpheli A.K. isimli şahıstan temin edilerek müştekisine teslim edilmiştir" denildi.
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