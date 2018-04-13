Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109740
ALTIN
176.096
DOLAR
4.0811
STERLİN
5.8313
EURO
5.0341

İnşaat sahasından tarihi eser çıktı

Konya’nın Yunak ilçesinde inşaat sahasından tarihi eser çıktı.Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında, inşaat çalışması sırasında çöken yerden tarihi eser çıktı. Olay yerindekilerin haber...

İnşaat sahasından tarihi eser çıktı

Konya’nın Yunak ilçesinde inşaat sahasından tarihi eser çıktı.Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında, inşaat çalışması sırasında çöken yerden tarihi eser çıktı. Olay yerindekilerin haber...

13 Nisan 2018 Cuma 12:00
İnşaat sahasından tarihi eser çıktı

Konya’nın Yunak ilçesinde inşaat sahasından tarihi eser çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında, inşaat çalışması sırasında çöken yerden tarihi eser çıktı. Olay yerindekilerin haber vermesi üzerine inşaat alanına giden Yunak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenlik önlemi aldı. Tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalar görevliler tarafından titizlikle toplandı. Olay yeri incelemesinin ardından çıkan parçalar incelenmek üzere Konya Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın’da tacizci ihbarı emniyeti alarma geçirdi
Bartın’da tacizci ihbarı emniyeti alarma geçirdi
Niğde’deki katliamda ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Niğde’deki katliamda ölenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi
Antalya’da esrar maddesi ve hint keneviri ele geçirildi
Antalya’da esrar maddesi ve hint keneviri ele geçirildi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim