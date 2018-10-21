Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
96455
ALTIN
222.078
DOLAR
5.6626
STERLİN
7.3539
EURO
6.5275

İnşaat işçisi ölü bulundu

Malatya'da bir inşaatta işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Adem Güler çalıştığı inşaatta ölü olarak bulundu.

İnşaat işçisi ölü bulundu

Malatya'da bir inşaatta işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Adem Güler çalıştığı inşaatta ölü olarak bulundu.

21 Ekim 2018 Pazar 14:53
İnşaat işçisi ölü bulundu

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Salköprü Mahallesi Boncuklu Sokak’ta inşaatı devam 4 katlı bir binada işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Adem Güler'i arkadaşları inşaatın teras katında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESEDİ ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, inşaat işçisinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin kalp krizi şüphesi üzerinde durduğu olayla ilgili inşaatta detaylı incelemede bulunurken, Adem Güler'in cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatyaİnşaat IşçisiAdem Güler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı
Jandarmanın dikkatinden kaçmadı
İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı
İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı
17 aranan şahıs yakalandı
17 aranan şahıs yakalandı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim