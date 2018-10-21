İnşaat işçisi ölü bulundu

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Salköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Salköprü Mahallesi Boncuklu Sokak’ta inşaatı devam 4 katlı bir binada işçi olarak çalışan 50 yaşındaki Adem Güler'i arkadaşları inşaatın teras katında yerde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CESEDİ ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, inşaat işçisinin öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin kalp krizi şüphesi üzerinde durduğu olayla ilgili inşaatta detaylı incelemede bulunurken, Adem Güler'in cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)